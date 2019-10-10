Как будет ходить транспорт в День Города

Кишиневские власти объявили, какие транспортные артерии города на храмовый праздник будут недоступны для проезда автомобилей.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В День города, 14 октября 2019 года, в связи с организацией на центральном бульваре столицы культурно-художественных мероприятий автомобильное движение по улице Штефан чел Маре ши Сфынт будет приостановлено по периметру улиц Исмаил и Михай Витязул. Об этих изменениях в городском трафике сообщили в примэрии муниципия Кишинева.

Таким образом, с 13 октября в 22:00 до 15 октября в 06:00 движение общественного транспорта, пересекающего центральный бульвар города, будет перенаправлено на соседние улицы.

Троллейбусы

Троллейбусные маршруты номер 1, 5, 8 и 22:

в направлении железнодорожного вокзала - от бул. Штефан чел Маре ши Сфынт по улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту;

в направлении площади Дмитрия Кантемира - от бул. Штефан чел Маре ши Сфынт по улицам Чуфля, Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, площадь Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту;

Троллейбусный маршрут номер 4:

в направлении железнодорожного вокзала - от улицы А. Щусева по улицам Букурешть, Чуфля, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, бул. Константин Негруцци и далее по установленному маршруту;

в направлении Буюканы - от бул. Штефан чел Маре ши Сфынт по улицам Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту;

Троллейбусный маршрут номер 2 изменится следующим образом: от улицы Георге Асаки по улицам Пан Халиппа, Измаил, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт и далее по установленному маршруту;

Троллейбусные маршруты номер 7, 10, 12 и 25 из секторов Чокана и Рышкань сокращены до улицы Албишоара (остановка "Цирк");

Троллейбусные маршруты номер 20, 30 и 31 сокращены до улицы Измаил;

Троллейбусный маршрут номер 29 изменяется следующим образом: от улицы Петрикань по улицам Михай Витязул, Колумна; Х. Коандэ, площадь Дмитрия Кантемира, Каля Ешилор (возвращение в парк Алунелул"), бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, Михай Витязул и далее по установленному маршруту;

Троллейбусный маршрут номер 32 сокращается до улицы Колумна;

Троллейбусный маршрут номер 34 изменяется следующим образом: от бул. Штефан чел Маре ши Сфынт по улицам А. Щусева, Букурешть, Тигина, М. Когылничану, Измаил, Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, площадь Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту;

Троллейбусный маршрут номер 36 сокращается до улицы Бухареста;

Движение троллейбусного маршрута номер 24 приостановлено.

Автобусы

Автобусный маршрут номер 5 изменяется следующим образом:

в направлении сектора Чокана - от бул. Штефан чел Маре ши Сфынт по улицам Измаил, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту;

в направлении Ботаники- от Митрополита Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Измаил, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, Чуфля и далее по установленному маршруту;

Автобусные маршруты номер 9 и 46 будут следовать по улице Букурешть в обоих направлениях;

Автобусный маршрут номер 11 изменяется следующим образом: от улицы Тигина по улицам Колумна, Измаил, Букурешть, Митрополит Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту;

Автобусный маршрут номер 26 установлен будут следовать по улице Албишоара в обоих направлениях.

В примэрии муниципия Кишинева предупреждают о том, что водители, пересекающие территорию, где будет проходить празднование Дня города, обязаны соблюдать временные дорожные знаки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK