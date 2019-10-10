Важно для граждан Молдовы, находящихся в Испании: это касается многих

Официальный Кишинев решил усилить работу генерального консульства в Испании, открыв его бюро и в столице Каталонии.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. В Барселоне появится консульское бюро Молдовы. Такое решение принято на заседании правительства республики.

"Поскольку в этом регионе проживает большое число граждан Молдовы, создание этого бюро абсолютно необходимо. Консульское бюро открывается в ответ на многочисленные запросы диаспоры, а также для оптимизации потока заявителей консульских услуг в Испании",- отметили в правительстве.

Бюро также будет оказывать необходимую помощь гражданам Молдовы на юге Франции.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску также объявил, что в консульстве во Франкфурте будет работать еще один консул. Это решение приняли после того, как молдавская диаспора обратилась с просьбой обеспечить постоянную работу миссии, особенно с учетом возрастающего числа молдавских граждан в этом районе.

"Появление второй штатной единицы консула разблокирует деятельность генерального консульства, которое находится в состоянии стагнации в связи с отзывом и увольнением предыдущего главы миссии", - добавили в кабмине.

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