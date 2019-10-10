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Троллейбус

В четверг в Кишиневе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Изменения на один день: до самой ночи в молдавской столице некоторые троллейбусы и маршрутки будут ездить иначе.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Часть улицы Зелинского в столичном районе Ботаника 10 октября перекрыли на весь день. На отрезке улицы между бульварами Дечебал и Дачия планировалось асфальтировать проезжую часть. Об этом сообщили в мэрии Кишинева.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
Несколько слов о наболевшем — что не так с общественным транспортом

Работы продлятся с 08.00 до 22.00. На это время изменятся маршруты общественного транспорта.

Так, троллейбусы №4, направляющиеся в сторону Ботаники, будут ездить с бульвара Штефана чел Маре по улицу Чуфля, бульвару Дачия (виадук), улице Христо Ботева и далее по установленному маршруту.

Маршрутки №113, следующие в направлении Центра, будут направляться с бульвара Куза-Водэ по бульвару Дачия, улице Букурешть и далее по установленному маршруту.

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Теги:
транспорт


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