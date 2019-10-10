Как контрактнику в вузе Молдовы перейти на бесплатное обучение

В погоне за знаниями: в этом году число студентов, перешедших с платного отделения на бюджет, выросло в три раза.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В этом учебном году на бюджетные места в молдавских вузах переведены более 900 студентов. Среди учащихся высших заведений даже сформировалась конкуренция. Контрактников переводят на бесплатное отделение вместо тех студентов, которые поступили по бюджету, но по мере учебы показали худшие результаты.

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Среди лидеров по количеству студентов, переведенных с контрактной на бюджетную основу – Технический университет Молдовы. В этом году плату за обучение отменили 214-ти студентам этого вуза. Как рассказал руководитель центра по информации и профориентации Раду Мельник, ежегодно руководство университета делает анализ успеваемости. Студенты с самым высоким средним баллом автоматически переводятся на бюджет. А бюджетников с более низкими оценками определяют на платное обучение. Такое правило помогает стимулировать лучшую успеваемость.

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"Есть студенты с амбициями, которым не хватило сотых балла при зачислении. Такой студент знает, что он проучится один год на контракте, и на следующий год у него будет шанс учиться на бюджете. Обычно это студенты, которые мечтали о той или иной специальности", - рассказал Раду Мельник.

В аналогичной ситуации оказался студент Кэтэлин Шкепу, который выбрал специальность программная инженерия. Это - одна из самых высокооплачиваемых профессий, которым обучают в Техническом университете. Кэтэлину не хватило нескольких сотых при поступлении, поэтому за учебу на первом курсе его родителям пришлось заплатить девять тысяч леев (510 долларов по текущему курсу Нацбанка). Через год упорного труда итоговый средний балл составил 9,53 сотых, что позволило перевестись на бюджет.

"Я посещал все лекции, очень много занимался, так как предметы были тяжелыми. Надо было много читать не только то, что нам задавали во время лекций или практики, но и самостоятельно искать материал в интернете", - рассказал Шкепу.

На каких специальностях больше шансов

Если речь идет о востребованных специальностях, конкурс при зачислении на бюджетные места может составить 25 человек на место. Например, в Государственном университете Молдовы на факультете экономических знаний ежегодно выделяются всего по 2-3 места на каждую специальность. Поэтому перейти на бюджет там можно, при условии, что средний балл учащегося колеблется от 9,5 до 10-ти. Шансы на бесплатное образование увеличиваются, когда студент поступает на менее престижные факультеты, например те, на которых обучают точным наукам. По специальностям химия и математика большинство студентов учатся бесплатно.

"Обучение на бюджете проходит по простым условиям. К примеру, для факультета информатики достаточно иметь 8 баллов. А на математических специальностях может быть даже 7", - рассказал продекан факультета математики и информатики Госуниверситета Молдовы Виорел Григорча.

Преподаватели отмечают, что возможность заслужить право на бесплатное образование подстегивает студентов к хорошей успеваемости. В этом году число студентов, перешедших с платного отделения на бюджет, выросло в три раза.

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