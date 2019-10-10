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Налоговая предупреждает: через пять дней жителей Молдовы ждут штрафы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Не стоит забывать и о том, что за неуплату налога в сроки, предусмотренные законом, начисляется пеня за каждый день задержки.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Налоговая служба Молдовы обращает внимание, что 15 октября истекает второй и последний срок уплаты налога на недвижимость.

Олег Рейдман
© Sputnik / Miroslav Rotari
Рейдман: если есть способ не платить налог, его никогда не заплатят

За неуплату налога в сроки, предусмотренные законодательством, начисляется пеня за каждый день задержки. Пеня на 2019 год установлена в размере 0,0329% в день.

Оплату можно произвести в почтовом или банковском отделениях, а также через государственный сервис электронных платежей mpay.gov.md или через портал servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx, войдя в свой аккаунт с помощью цифровой/мобильной подписи.

Согласно Налоговому кодексу, налог на имущество уплачивается в бюджет территориально-административной единицы, согласно месту расположения объекта недвижимости, двумя равными частями, до 15 августа и 15 октября соответственно.

По данным Налоговой службы, 80% владельцев недвижимости уже оплатили соответствующий налог до 30 июня 2019 года, получив скидку в 15% от всей суммы.

"Таким образом, порядка 400 миллионов леев поступило в национальный публичный бюджет в результате сбора этого налога", - добавили в ведомстве.

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Теги:
пеня, штраф, Налоги


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