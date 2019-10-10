Пугающие данные: что подталкивает жителей Молдовы к самоубийству

Суицид стал второй причиной смертности среди граждан в возрасте от 15 до 30 лет. На первом месте – гибель в результате ДТП.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Ежегодно порядка 500 жителей Молдовы совершают самоубийство. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Согласно статистическим данным, больше всего на суицид идут мужчины, проживающие в селах республики.

"В этом контексте молдавско-швейцарского проекта Mensana "Поддержка реформы служб психического здоровья в Молдове" готовится пилотная программа для повышения обращений мужчин в службы психического здоровья", - отметили в Минздраве.

Что подталкивает молдаван на самоубийство

Ежедневно сразу несколько человек в Молдове пытаются свести счеты с жизнью. Данные о феномене суицида в стране тревожные. О том, что подталкивает наших сограждан к самоубийству, в интервью радиостудии Sputnik рассказала психолог Мария Вырлан.

"Эти люди находятся в сложных, напряженных ситуациях. У них есть проблемы, которые, по их мнению, они не могут решить и единственный выход – это смерть. Чаще всего речь идет о тех гражданах, которые страдают психическими заболеваниями, депрессией, алкогольной и наркотической зависимостью. У них могут быть неудачи в личной или профессиональной жизни", - отметила собеседница.

Специалистов беспокоит, что на самоубийство в последнее время решается все больше подростков и молодых людей. Суицид стал второй причиной смертности среди граждан в возрасте от 15 до 30 лет. На первом месте – гибель в результате ДТП.

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Вырлан подчеркнула, что суицид может быть предотвращен, так как 80% задумывающихся о сведении счетов с жизнью говорят о своих намерениях.

"Родственники или друзья не должны оставаться равнодушными в этой ситуации, а постараться убедить обратиться к психологу. Эти люди нуждаются в помощи. Они должны понять, что не остались одни", - сказала психолог.

В Минздраве отметили, что предотвращение самоубийств требует комплексного и устойчивого вмешательства со стороны властей, СМИ и каждого жителя страны.

Специалисты отмечают, на что надо обращать внимание, если близкий человек переживает трудные времена.

Важно учитывать следующие предупреждающие признаки:

попытка самоубийства на публике;

поиск средств для самоубийства;

человек говорит, что у него нет надежды или какой-либо причины жить;

проявляет гнев, враждебность;

чувствует себя словно в клетке без возможности побега или невыносимую "душевную боль";

думает, что он бремя для других;

употребляет больше алкоголя, наркотиков и т.д;

изолируется от семьи, друзей, коллег;

у него проявляется беспокойство, возбуждение, бессонница;

он спит слишком много или слишком мало;

происходят внезапные и экстремальные изменения в поведении и/или настроении.

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Пугающие данные

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире один человек сводит счеты с жизнью. Несмотря на то, что 79% случаев суицида регистрируется в странах с мизерными и средними доходами, доля самоубийств на душу населения выше в государствах, где у людей в среднем высокие доходы. В высокоразвитых странах на этот шаг идут чаще всего мужчины, тогда как в остальных государствах нет значительного перевеса по половому признаку.

"Есть аргументированная связь между суицидом и проблемами психического здоровья (депрессия, зависимости и прочее). Еще одна группа риска – люди, находящиеся в кризисной ситуации, которые больше не могут контролировать проблемы в жизни, включая финансовые потери, разлуку, болезни; лица, пережившие военные действия, катастрофы, а также беженцы и мигранты; заключенные", - отметили в Минздраве.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day). Этот праздник призван повысить информированность населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

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Как отметили в Минздраве, тематика нынешнего Всемирного дня психического здоровья посвящена предотвращению самоубийств.

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