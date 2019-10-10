Центризбирком Молдовы выступил с предупреждением

Штрафы и санкции - в Центризбиркоме напомнили кандидатам, что им нельзя делать во время предвыборной кампании.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Молдовы предупредила электоральных конкурентов о необходимости соблюдения положений закона, касающихся проведения предвыборной агитации.

"Электоральным конкурентам запрещено в любых формах привлекать лиц, которые не являются гражданами Молдовы в мероприятиях агитационного характера", - подчеркнули в ЦИК.

В Центризбиркоме уточнили, что нельзя использовать в предвыборной рекламе изображения госинститутов и публичных властей, как местных, так и зарубежных, в том числе международных организаций.

Кроме того, запрещено комбинировать цвета и звуки, которые ассоциируются с национальными символами Молдовы или другого государства. Нельзя использовать материалы, где появляются исторические личности, официальные лица и символика других государств или международных организаций.

В то же время, как подчеркнули в Центризбиркоме, все кандидаты на выборах могут вести свободные дебаты по своим предвыборным программам, вести предвыборную агитацию в рамках закона, организуя собрания, митинги и встречи с избирателями.

"ЦИК обращает внимание, что в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая агитация. Этот запрет не действует на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию", - заключили в Центризбиркоме.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате штрафов за электоральную агитацию в "день тишины" и в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 19 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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