Прокурор по борьбе с коррупцией пойман на взятке, вымогаемой у полицейского

Странная история про прокурора и полицейского - гособвинитель по борьбе с коррупцией решил нажиться на страже охраны правопорядка по делу, которое на самом деле уже было закрыто.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Прокурор по борьбе с коррупцией пойман с поличным в момент получения денег, который он вымогал у полицейского. Об этом заявил журналистам в четверг глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

"Вчера, 9 октября, поступила жалоба от полицейского, у которого прокурор Антикоррупционной прокуратуры вымогал 1500 евро. После рассмотрения жалобы было принято решение об открытии уголовного дела на основании части 3 (а) статьи 324 по факту пассивной коррупции высокопоставленного должностного лица", - сказал Морарь. © Fotolia / Pixelot Два учителя в Кишиневе пойманы на взятках: у них нашли 16 тысяч евро

Как пояснил глава Антикоррупционной прокуратуры, в понедельник у прокурора была встреча в НАЦ, затем он потребовал полицейского позвонить ему позже. На следующий день состоялась еще одна встреча – уже в столичном секторе Ботаника, на которой прокурор потребовал 1500 евро за принятие нужного решения по делу, которое, якобы, находилось в его ведении.

"Вчера в 21.30 он был пойман с поличным в момент получения денег. Его поместили под 72-часовой арест в изолятор НАЦ. Ему предъявили обвинение. Он сознался в содеянном", - добавил Морарь.

Полицейского же, как пояснил Морарь, обвиняли в превышении служебных полномочий. Он составил протокол на человека, находившегося за рулем в состоянии наркотического опьянения, по другой статье – употребление наркотиков.

"При рассмотрении дела, по которому у полицейского вымогались деньги, мы выяснили, что оно было прекращено еще 30 сентября", - сказал Морарь.

По его словам, следствию еще предстоит определить дальнейшую предварительную меру в отношении прокурора. Ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет со штрафом в 8-10 тысяч условных единиц и с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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