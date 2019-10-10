Минус еще один: второй претендент на пост мэра Кишинева снял свою кандидатуру

Круг претендентов на должность столичного градоначальника сужается - второй кандидат решил сняться с гонки.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. Кандидат на пост генерального примара Кишинева от партии Democrația Acasă Борис Волосатый принял решение снять свою кандидатуру с электоральной гонки. Об этом он заявил в четверг в ходе пресс-конференции.

"Решил сняться с гонки за примэрию Кишинева", - сказал Волосатый, подчеркнув, что ряду претендентов следовало бы последовать его примеру, отказавшись от участия в выборах в пользу единого кандидата. © Sputnik / Miroslav Rotari Центризбирком Молдовы выступил с предупреждением

Волосатый является сторонником объединения Молдовы с Румынией.

Ранее представитель профессионального движения "Сперанца-Надежда" Андрей Доникэ объявил о выходе из избирательной гонки в пользу Андрея Нэстасе.

Кто остается претендентом на пост примара Кишинева

Всеобщие местные выборы в Молдове пройдут 20 октября 2019 года. В предвыборной гонке осталось 17 претендентов на пост столичного градоначальника.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

Впрочем, Кодряну продолжает бороться за то, чтобы его все-таки зарегистрировали кандидатом. Апелляционная палата отменила решение окружного избирательного совета, однако этот вердикт электоральные органы опротестовали в Высшей судебной палате.

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