Что попадает на стол жителям Молдовы: премьер сделала шокирующие заявление

В Молдове возбудили уголовное дело в связи с поставками в страну дешевой рыбы с паразитами, которая попала на рынки республики.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. На рынок Молдовы попала рыба с паразитами. Об этом сообщила на брифинге в четверг премьер республики Майя Санду.

Она рассказала, что по ее требованию были организованы проверки в Национальном агентстве продовольственной безопасности и в республиканском центре ветеринарного контроля, который является специализированной лабораторией.

По ее словам, в результате выяснилось, что в период с 20 августа по 4 октября из 124 партий замороженной рыбы, импортируемой в Молдову, у 73-х партий оказались негативные лабораторные результаты – в частности речь, идет о рыбе с паразитами.

"В противоречии с местным законодательством лаборатория не проинформировала агентство продовольственной безопасности о выявленных нарушениях. Таким образом, все партии получили ветеринарный сертификат и право на импорт, а также продажу неподобающей рыбы на нашем рынке", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что произошло грубое нарушение действующего законодательства Республики Молдова.

"Речь идет о дешевой рыбе. Партии с паразитами не попадали на полки магазинов, однако могли попасть в общественные учреждения – образовательные, медицинские, а также тюрьмы", - пояснила премьер.

Как в Молдову ввозят рыбу?

Глава правительства рассказала, что по процедуре на таможенных постах на молдавской границе отбираются образцы импортируемой продукции. Их герметизируют и отправляют в лабораторию для проведения анализов.

"Сотрудники лаборатории проводят анализы и согласно нормам должно вносить данные в информационную системы менеджмента лабораторий с указанием соответствия или не соответствия продукции. Этого не произошло. Более того, результаты тестов не были представлены даже на бумаге", - отметила Санду.

Она пояснила, что после проведения анализов, данные должны быть доступны сотрудникам агентства продовольственной безопасности.

"Если образцы не соответствуют нормам, то Агентство должно принять соответствующие меры, в том числе по уничтожению партий. Но и это не произошло. А санитарно-ветеринарный сертификат был выдан территориальным инспекторатом агентства продовольственной безопасности", - добавила премьер.

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Уголовное дело и предупреждение премьера

Глава кабмина заявила, что в связи с произошедшим она потребовала от уполномоченных структур предпринять конкурентные меры.

Так, агентству продовольственной безопасности необходимо в срочном порядке провести внутреннее расследование с отстранением как ответственных лиц как в самой структуре, так и руководства лаборатории.

"Минобразованию, Минюсту и Минздраву издать циркуляр для подведомственных структур для проведения тщательной проверки всех партий рыбы, закупленной в последнее время. Полиции и сотрудники должны провести проверки на рынках и в местах торговли импортируемой рыбой для предотвращения продажи зараженной рыбы", - подчеркнула Санду.

Она также потребовала список компаний, замешанных в этой схемы, которые, по ее мнению, должны попасть под запрет со стороны Агентства публичных закупок – "чтобы эти компании больше не смогли продавать и поставлять в публичные ведомства".

"По данному факту возбуждено уголовное дел. Жду, чтобы прокуратура, Национальный антикоррупционный центр, судьи, которые будут заниматься этим делом, защищали интересы граждан Молдовы, здоровье детей этой страны, и применили самое суровое наказание", - сказала Санду.

Она также призвала население быть внимательными при покупке рыбы.

Ранее Молдову всколыхнуло шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

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