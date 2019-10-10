Пожизненное лишение прав или изъятие авто: что грозит за пьяное вождение

Власти Молдовы готовятся ужесточить наказание для водителей-нарушителей, а также рассматривают возможность внести изменения, которые направлены на сокращение числа ДТП в стране.

КИШИНЕВ, 10 окт – Sputnik. МВД совместно с Минюстом разработают пакет изменений в Кодексе о правонарушениях и в Уголовном кодекс Молдовы. Об этом заявил госсекретарь министерства внутренних дел Януш Ерхан на брифинге в четверг по итогам заседания совета по безопасности дорожного движения.

Глава правительства Майя Санду в ходе обсуждения вопроса потребовала, чтобы ответственные структуры предприняли срочные меры для сокращения числа ДТП на дорогах страны.

По словам Ерхана, "принято решение, чтобы правительство разработало план по реагированию, который должен быть внедрен в срочном порядке для обеспеченияч безопасности на дорогах".

"Этот план включает меры по изменению законодательства. Вместе с Минюстом МВД будет работать над проектом по изменению Кодекса о правонарушениях, Уголовного кодекса, чтобы за определенные нарушения было ужесточено наказание. Речь идет, в частности, о превышении скоростного режима. Хочу отметить, что большинство ДТП происходят именно по этой причине", - сказал Ерхан.

По его словам, также планируется представить пакет предложений по ужесточению наказания для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, на публичное обсуждение будет представлена инициатива по специальному изъятию транспортного средства у водителя, который попался пьяным за рулем.

Еще один аспект касается состояния автомагистралей. Министерство экономики, по словам Ерхана, должно представить предложения по улучшению и проведению "аудита дорог".

Не в последнюю очередь МВД будет продолжать заниматься информационными кампаниями.

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"Обращаюсь к гражданам, когда они видят, что кто-то садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, обращаться в правоохранительные органы. Решили открыть специальную телефонную для таких звонков при Генеральном инспекторате полиции", - добавил Ерхан.

По его словам, МВД продолжит спецоперации типа "Белые ночи", "Скорость", "Пешеход", "Светофор" – рейды по выявлению нарушителей ПДД.

"За последние дни мы организовали так называемые фильтры по выявлению водителей, у которых есть проблемы с законом… МВД предложило провести комплексный анализ, вписываясь в рамках закона о защите прав персональных данных. Эти результаты будут обнародованы – список водителей, которые систематически нарушают ПДД", - добавил госсекретарь.

Он пояснил, что Минобразования организует в школах специальные часы, посвященные безопасности дорожного движения. Вести такие уроки будут сотрудники МВД, в частности полиции.

В настоящее время Молдова расположилась на пятом месте в Европе по количеству ДТП.

© Sputnik / Moldova Череда крупных аварий в Молдове

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