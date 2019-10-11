Мост устал: в Кишиневе вносят коррективы в движение по улице Измаильской

Пока муниципалитет не может назвать точную сумму, которая потребуется на капитальный ремонт мостовых конструкций.

Кишинев, 11 окт — Sputnik. Примэрия Кишинева начинает ремонтные работы на мосту по улице Измаильской. Они стартуют уже на этой неделе, заявил глава управления транспорта Адриан Бэлдуреску. Пока преобразования коснутся только тротуаров, которые находятся в аварийном состоянии. Также водителей ждет ограничение движения.

К чему готовиться автоводителям

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, примэрия Кишинева заказала экспертную оценку состояния моста по улице Измаильской.

Специалисты центра Intexnauca пришли к выводу, что слабым местом инженерного сооружения являются так называемые крайние балки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы снизить нагрузку на поврежденные временем элементы, было принято решение внести коррективы в движение транспорта. По краям дорожного полотна выставили конусы, тем самым сократив ширину полотна.

"В некоторых СМИ было сказано, что движение по полосам приостановят. Это неправда. У моста как было 4 полосы, так и останется. Только крайние правые полосы с обеих сторон сужены. Их ширина сократится с 4,65 метров до 3,8 метров", - пояснил Болдуреску.

Такая мера позволит избежать давления, которое оказывает на ветхую конструкцию большегрузный транспорт, а также троллейбусы и автобусы. Иными словами, нагрузка с краев моста переместится ближе к его центру. Зауженные полосы будут действовать до тех пор, пока не начнутся капитальные работы по ремонту моста по улице Измаильской.

Между тем, в муниципалитете еще не знают в точности, сколько денег понадобится на его реконструкцию. Как отметил Адриан Болдуреску, примэрия в ближайшее время заключит контракт по проектированию ремонта моста.

Мосты тоже устают

Как рассказал сотрудник Intexnauca Анатолий Омелько, серьезные ремонтные работы крайних балок не проводились около 10-15 лет, а косметические меры не приводили к устранению дефектов. Все это время конструкция планомерно приходила в упадок из-за воздействия осадков и химических веществ.

"Такая ситуация возникла только с крайними балками, поскольку нарушена система организации водоотвода с проезжей части, которая была заложена в проекте. Часто обработка проезжей части делается противогололедным материалом, который по уклону стекает на крайние балки и их разрушает" - пояснил Омелько.

По мнению специалиста, мост по улице Измаильской на данный момент не представляет опасности для автоводителей. Однако ежедневные пробки усугубляют ситуацию. Из-за того, что машины в час пик простаивают на мосту, усиливается давление на конструкцию.

"С тем потоком, которым сейчас загружается мост, он справляется без ограничений. А вот по интенсивности, по тому, как часто на нем стоит транспорт - это недопустимо", - отметил Анатолий Омелько.

Систематические воздействия, которые приводят к небольшим, но многочисленным повреждениям, называются явлением усталости моста. Специалист считает, что капитальные работы по реконструкции должны быть проведены в течение ближайших пяти лет, пока мост по улице Измаильской не начал представлять реальную опасность.

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