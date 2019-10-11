Горожане в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что 6 августа для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Пушкина 37, 44, 50, 50A, 52, 52A, Тэнасе, Кошбук 1, 3, 3A, 7, 16C, 20, 22, Хынку Якоб 3-5, 6-10, Александри 139, 139/3, Влахуцэ 6, 8, 18, 26, 28, 3, 9, 11, 13 - в период с 08:45 - 16:45.

- ул. Щусева 73, 75 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Докучаева 3 - в период с 10:45 - 12:15.

- ул. Докучаева 3/1 - в период с 12:30 - 14:00.

- ул. Ломоносова 49/2 - в период с 09:00 - 10:30.

- ул. митрополита Дософтей 100 - в период с 09:30 - 19:30.

Рышкановка:

- ул. Дойна 150, 154/3- в период с 09:25 - 17:00.

Буюканы:

- ул. Алба Юлия 87, 87 блок B, 89/4, 91/1, 95, 200, 200/2, 202, 202/1, 202/2, 202/3, 204, 204/1, 206 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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