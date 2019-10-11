Реформа юстиции - спорная тема: "безвкусная шутка" или "телега впереди лошади"

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik, Татьяна Чеботарь. В ближайшие дни Венецианская комиссия опубликует заключение о новой концепции реформы правосудия в Молдове, и тогда станет известно, в какой степени международные эксперты поддерживают намерения министерства юстиции и в целом, властей Кишинева в этой новой, не знаю, уже какой по счету попытке вдохнуть жизнь в этот процесс.

Хотя инициаторы новой реформы, то есть министерство юстиции и компоненты правящей коалиции, утверждают, что документ является многообещающим и принесет долгожданные результаты, парламентская оппозиция, а также значительная часть экспертов в этой области жестко критикуют новую концепцию.

"Эта концепция реформы больше похожа на телегу, поставленную впереди лошади. Лошадь голодна и измучена судьбой. Это не шоковая терапия, а укус комара, но эффект может быть смертельным — именно так я бы охарактеризовал намерения, заложенные в реформе. Тут мы видим большие проблемы, без изменения основного закона вы не сможете реализовать эти изменения, потому что это будет неконституционно. Не может быть хорошо воспринята реформа, направленная на то, чтобы подчинить юстицию", — заявил депутат парламента от Демпартии Сергей Сырбу в эфире программы "Logica Puterii" на радио Sputnik Moldova.

Адвокат Виктор Панцыру также не в восторге от концепции реформы правосудия. В той же программе он заявил, что все судьи должны быть уволены, а затем вновь приняты на работу, но лишь те, кто будет соответствовать конкретным и жестким критериям.

"Вы не сможете изменить ситуацию в области права, оставив в системе тех же самых людей. Мне импонирует пример Грузии — все судьи должны быть уволены и приняты на работу в соответствии с четкими критериями. Изменение количества судей с большего числа на меньшее, при том, что им оставляют тот же объем работы, не принесет никаких результатов", - утверждает Виктор Панцыру.

Бывший экс-вице-председатель партии "Платформа "Достоинство и правда", бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский также подверг резкой критике намерения бывших коллег по партии и министерства юстиции, отметив, что объявленная "шоковая терапия" более похожа на безвкусную шутку, призванную удержать правосудие в плену, и что это не что иное, как серьезная ошибка нового правительства.

"Эти предложения не имеют ничего общего с реформой. Цель состоит в том, чтобы заменить представителей одного режима представителями другого режима. Такие планы можно назвать "реформой" только в шутку. И это безвкусная шутка", - сказал Станислав Павловский в передаче "Logica Puterii" на Sputnik Молдова.

Бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш выразил мнение, что теперь все зависит от того, насколько хватит решимости у нового руководства минюста для того, чтобы пригласить на на должность генерального прокурора принципиального человека, который не ангажирован политиками.

"Атмосфера в обществе не благоприятствует отправлению правосудия. Я не верю, что список кандидатов, который будет предложен этой комиссией, созданной министерством юстиции, не будет согласован в партиях. Если эти изменения будут проведены так, что у руля прокуратуры встанет человек, лояльный к правящим партиям, это очень серьезно", - заявил Виктор Пушкаш.

Однако министр юстиции Олеся Стамате заверяет, что у реформы юстиции нет альтернативы, и что у властей на этот раз самые лучшие намерения. Коррумпированные и некомпетентные люди будут выведены из системы, останутся только профессионалы.

"Другого пути у нас ни один не может ждать. Переаттестация начнется с Высшей судебной палаты. Верю, что в ВСП будут заседать судьи, которые делают свою работу честно и поэтому останутся на своей должности. Тем, кто не пройдет аттестацию, придется уйти. Уверяю вас, что у нас самые лучшие намерения", - заявила Олеся Стамате для Sputnik Молдова.

По мнению высказавшихся экспертов, многолетние попытки реформировать правосудие не дали никаких результатов и не смогли улучшить мнение населения и деловой среды в отношении эффективности системы правосудия. Уровень доверия населения к правосудию остается невысоким, и это должно побудить судебную власть и лиц, принимающих решения, принять срочные меры, направленные на повышение качества правосудия.

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