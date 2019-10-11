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Обыски

В Национальном центре скорой помощи проходят обыски

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Сотрудники Антикоррупционного центра проводят обыски в Национальном центре скорой медицинской помощи.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Обыски проходят в Национальном центре скорой медицинской помощи в Кишиневе в пятницу. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

"НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят следственные мероприятия по делу о злоупотреблении служебным положением, проявленным должностными лицами Национального центра скорой медицинской помощи. Речь идет об организации публичных закупок машин скорой помощи", - отметила собеседница.

По ее словам, на данный момент сотрудники НАЦ и прокуроры допрашивают сразу несколько человек.

Детали этого дела будут представлены позже.

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Теги:
обыски


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