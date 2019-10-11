Эксперты прогнозируют низкую явку на выборах в Кишиневе

Количество людей, которые выразили намерение пойти на выборы генерального примара Кишинева, намного меньше, чем в 2015 году, и может в итоге оказаться меньше 41%.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Согласно данным последнего исследования, количество граждан, точно определившихся, что пойдут на выборы в Кишиневе, значительно сократилось. Об этом заявил в пятницу председатель Ассоциации социологов и демографов Молдовы Виктор Мокану, представляя соответствующие данные.

Так, среди опрошенных жителей молдавской столицы и ее пригородов всего 41,5% точно пойдут голосовать 20 октября за генерального примара.

"Количество людей, которые выразили намерение пойти на выборы, намного меньше, чем в 2015 году. Сейчас цифра значительно снизилась", - констатировал Мокану. © Sputnik / Miroslav Rotari Где в Молдове будет самый длинный бюллетень на выборах 20 октября

По информации исследования, 29,1% респондентов ответили, что возможно примут участие в местных выборах. Скорее всего не опустят бюллетень в урну 13,4% жителей муниципия Кишинев, а 8,9% точно не будут голосовать.

"Мы прогнозируем, что на выборах явка будет очень низкой, возможно, ниже 41%. Мы не можем объяснить точную причину. Раньше люди говорили, что не идут на выборы, потому что им не за кого голосовать. Но в этот раз были зарегистрированы 19 претендентов. Мы считаем, что сейчас есть хорошие электоральные конкуренты. Но для населения может быть эффект бумеранга – слишком много хороших кандидатов, поэтому, возможно, они не знают, за кого голосовать", - добавил социолог.

Кроме того, исследование показало, что по итогам первого тура столичного градоначальника не выберут. Больше всего опрошенных готовы проголосовать за кандидата от Партии социалистов Иона Чебана (38,1%), а 25,4% респондентов поддержат Андрея Нэстасе, представляющего блок ACUM. Остальные кандидаты значительно отстают и не набирают, по данным опроса, даже 10%. При этом, еще 12,8% жителей столицы и пригородов не определились с фаворитом или отказались его выбирать.

Выборы 20 октября: как будут выглядеть бюллетени для голосования>>>

Если учитывать только тех, кто будет голосовать, то, как показало исследование, Чебана поддержат 46,6% жителей муниципия Кишинев, а Нэстасе – 31,1%.

Как уточнил Мокану, почти 70% опрошенных подтвердили, что их выбор в пользу того или иного кандидата окончательный, и ничто его не изменит.

Что касается качеств будущего градоначальника, то 57,2% людей уверены в том, что он должен быть технократом, хорошим управленцем и четко понимать, с какими проблемами сталкивается население.

Исследование проводилось с 27 сентября по 8 октября. В нем приняли участие 1189 респондентов из всех секторов Кишинева и его пригородов.

Кто остается претендентом на пост примара Кишинева

Всеобщие местные выборы в Молдове пройдут 20 октября 2019 года. В предвыборной гонке осталось 17 претендентов на пост столичного градоначальника.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

Впрочем, Кодряну продолжает бороться за то, чтобы его все-таки зарегистрировали кандидатом. Апелляционная палата отменила решение окружного избирательного совета, однако этот вердикт электоральные органы опротестовали в Высшей судебной палате.

Еще двое конкурентов сняли свои кандидатуры сами. Это представитель профессионального движения "Сперанца-Надежда" Андрей Доникэ и кандидат от партии Democrația Acasă Борис Волосатый.

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