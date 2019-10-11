Почему в Молдове высок уровень детской преступности — мнения экспертов

Бедность, миграция и фильмы, изобилующие сценами насилия — Молдова в лидерах по преступности среди несовершеннолетних среди европейских стран.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik, Сильвия Завадовски. Кражи, хулиганство и грабежи являются наиболее распространенными преступлениями, которые совершают несовершеннолетние в нашей стране. По словам представителей Генерального инспектората полиции (IGP), за восемь месяцев этого года в стране было зафиксировано более 400 преступлений, совершенных подростками и детьми, в том числе три убийства. Это несколько ниже, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, эта цифра удерживает Молдову в топе европейских стран с самым высоким уровнем преступности среди несовершеннолетних.

"За восемь месяцев года у нас зарегистрировано 426 преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение на 20%. Однако уже зарегистрированы три убийства. Если мы взглянем на предыдущие годы, то в 2018 году было зарегистрировано три убийства, а в 2017 году - четыре", - сообщила руководитель отдела по безопасности детей IGP Алина Урсу.

Из общего числа преступлений, совершенных в Молдове несовершеннолетними или с их участием, большинство составляют кражи.

"Среди преступлений, которые были совершены несовершеннолетними, два случая умышленных тяжких телесных повреждений, семь сексуальных преступлений, шесть случаев разбоя, 22 грабежа, 276 краж и 19 хулиганских действий. По всем статьям отмечается некоторое снижение числа случаев", - добавила Алина Урсу.

По мнению некоторых исследователей, агрессивное поведение может передаваться по наследству, однако подростковую преступность нельзя объяснить только плохой наследственностью.

"На индивидуальном уровне люди отличаются в зависимости генетического наследия. Есть определенные гены, которые предрасполагают к агрессивному поведению. Например, это глюкокортикоидный ген, ответственный за эти процессы. Те, кто наследуют этот ген, с вероятностью 75% могут стать правонарушителями", - считает автор книги "Homo Aggressivus" Дориан Фуртунэ.

В то же время, ученые убеждены, что агрессивность поддается коррекции.

"Если эти люди растут в благополучной семье и получают психологическое консультирование, их риск стать правонарушителями составляет всего 18 процентов. Влияние генов на поведение составляет 50%, остальное влияние зависит от социальных обстоятельств, окружающей среды и образования", - считает Дориан Фуртунэ.

Согласно исследованию, проведенному прокурорами в нашей стране, преступность среди несовершеннолетних определяется отсутствием надзора со стороны родителей или лиц, которые их заменяют, окружением и условиями, в которых обучаются дети, ухудшением моральных и духовных ценностей.

В то же время негативное влияние на психоэмоциональное состояние ребенка оказывают также фильмы, изобилующие сценами насилия и жестокости.

По словам специалистов, чаще всего дети, вступившие в конфликт с законом, происходят из социально уязвимых семей, семей с одним родителем или семей, в которых злоупотребляют алкоголем.

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