Эксперт: студенты-педагоги не готовы к эффективному общению с учениками

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik, Мария Диминец. По словам Иосифа Молдовану, студенты педагогических факультетов нашей страны не имеют возможности во время учебы в достаточном объеме взаимодействовать с учениками. Именно поэтому, после начала работы в образовательных учреждениях, выпускники вузов не умеют эффективно общаться с детьми и профессионально управлять конфликтными ситуациями.

"К сожалению, в университете курсы более теоретические. Однако в других странах студенты проводят больше времени на практической работе. Вот почему у нас есть люди, которые получают дипломы в области педагогических наук, но недостаточно подготовлены для того, чтобы общаться с детьми, своевременно выявлять проблемное поведение", - сказал Иосиф Молдовану.

По мнению Иосифа Молдовану, на педагогические факультеты часто зачисляют молодых людей, которые не чувствуют призвания к учительской работе.

"Здесь проблема: мы обучаем в педагогических вузах людей, которые не знают, что значит работать с ребенком. Если у вас нет желания работать с детьми, то факультет вам не поможет", - отметил Иосиф Молдовану.

Также Иосиф Молдовану согласился, что плохое обращение учителей с детьми - это не единичный случай, причем родители знают об этом, но избегают сообщать о таких инцидентах.

"Только тот факт, что учеников унижают и обзывают, уже является формой насилия. Когда вы не объясняете ребенку, в чем его ошибка, но называете его непослушным, необразованным - это серьезно. Родители знают об этих злоупотреблениях, но никому не рассказывают, потому что не хотят иметь проблем с учителями. Такие родители и учителя не понимают, что эти злоупотребления вызывают травмы, которые не проходят сами собой. В результате взрослые, родители узаконивают это нездоровое поведение", - пояснил Иосиф Молдовану.

Напомним, что учитель из столичной средней школы засняли на видео во время словесных оскорблений в отношении детей. Дело расследуется Кишиневской городской прокуратурой на основании положений Уголовного кодекса, касающихся бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.

Один из родителей опубликовал в Facebook аудиозапись, на которой слышно, как учитель лицея "Сократ" грубо обзывает детей, угрожая им побоями. Более того, преподаватель не разрешает детям выйти в туалет, отказывая им в унизительной форме. Одного из детей, судя по аудиозаписи, преподавательница довела до слез.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK