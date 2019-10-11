Эксклюзив Sputnik: как космонавт Леонов гулял на молдавской свадьбе - аудио

Корреспондент Sputnik два года назад побеседовал с легендарным космонавтом и узнал, что его связывает с нашей страной, а также, что Леонов испытал, когда стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

КИШИНЕВ, 11 окт — Sputnik. Печальная новость сегодня огорошила всех нас: умер легендарный космонавт Алексей Леонов. Первый человек, который вышел в открытый космос. В свое время Леонов был в Молдавии. Оставила ли наша страна у Алексея Леонова столь сильные впечатления, как космос, два года назад выяснял корреспондент Sputnik Молдова.

Эксклюзивное интервью в память о великом космонавте публикуем сегодня.

Боялся ли Леонов космоса

"Да, было страшно. Только глупый не испугается такого. А нормальный человек должен понимать уровень опасности. Я тогда ощущал себя человеком, идущим в никуда. Но есть еще и гражданский долг. Мой состоял в том, чтобы выяснить, может ли человек работать в открытом космосе. Оказалось, что может, но это очень сложно", — рассказал Леонов.

Космонавт Леонов: летать в космос не сложно, вопрос только — зачем? >>>

© Sputnik / Космонавт Алексей Леонов в скафандре.

Как космонавт оказался в Кишиневе

Позже Алексей Архипович работал председателем всесоюзного ГТО ("Готов к труду и обороне!" — норма физвоспитания населения — прим.ред.). Один из ежегодных заключительных чемпионатов ГТО проходил в Кишиневе.

"Стояла теплая погода, и мы были этому удивлены, так как уже наступил конец октября. Думаю, что и всеобщее настроение повлияло на то, что соревнования прошли на самом высоком уровне. Местные жители отнеслись к нам с большой теплотой — даже на свадьбу пригласили", — вспоминает Леонов.

Собеседник уверен, что тех людей, на свадьбе которых он присутствовал, можно найти и сейчас. Правда, имен их он не помнит.

"Мы провели там целый вечер, участвовали во всем этом интересном действе", — отметил Леонов.

Он подчеркнул, что теплые отношения у него сложились с Петром Лучинским, тогда главой республиканского Комсомола.

"Это необычно веселый человек. Когда он стал президентом Молдовы, мне довелось посетить его инаугурацию", — добавил Леонов.

© Sputnik / Alexander Makarov Космонавт Алексей Леонов на киносъемке, film

О споре с Лозой

Известный российский музыкант Юрий Лоза, всплеск интереса к которому вызван не только песнями и музыкой, а рядом громких заявлений, стал притчей во языцех. В эфире радиостудии Sputnik Молдова он выразил сомнения в том, что знаменитый космонавт Алексей Леонов не только выходил в открытый космос, но и вообще побывал на орбите.

Алексей Леонов тогда высказал крайнее возмущение в эфире радиостудии Sputnik Молдова такими заявлениями музыканта и отмел мнение Юрия Лозы как гнусную и дилетантскую инсинуацию.

"Ему все равно, что говорить, он несерьезный человек! Весь мир признал Гагарина, все согласились, что 12 апреля есть Международный день космонавтики. Предложил это Нейл Армстронг, американский астронавт, а не какой-то Лоза! Сейчас каждая минута из 108 минут полета Юрия Гагарина описана, что он делал и говорил в космосе," — сказал тогда космонавт.

Юрий Лоза допускает серьезную ошибку, говорит Леонов, он пытается изменить историческую память и воюет с фактами.

"Вот что нужно запомнить Лозе! От радости сердце сжималось, бурлила восторгов река, 108 — какая же малость, но в них спрессовались века"! — наизусть процитировал Леонов строки поэта Владимира Грамагина о полете Юрия Гагарина.

Биография Леонова

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область).

© Sputnik / Алексей Леонов купается с дочерью Викой в Черном море, 1967 год

Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении космонавт столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

С 1970 по 1991 год он был заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов. Получил он признание и как художник.

Леонов — дважды Герой Советского Союза, награжден многими орденами и медалями.

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