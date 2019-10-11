Итоги обысков Национальном центре скорой помощи: в НАЦ заявили о задержаниях

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Заместитель директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи задержан по делу о закупке специализированных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

Как пояснили в структуре, в течение нескольких дней допросили должностных лиц, а также представителей ряда фирм по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением ответственными центра скорой медицинской помощи.

"Их пригласили для дачи объяснений по поводу предполагаемых незаконных действий, допущенных при организации публичной закупки 69 автомобилей скорой помощи", - отметили в ведомстве.

Сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией расследуют, каким образом был организован тендер.

"Исходя из материалов дела ответственные лица Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи якобы отдали приоритет одному экономического агенту несмотря на то, что у того не было права на участие в конкурсе, а после подписания контракта он не смог полностью выполнить свои обязательства", - добавили в ведомстве.

Таким образом, следственные органы расследуют участие нынешнего директора Национального центра скорой медицинской помощи и одного из его замов в возвращении победившему в тендере экономическому агенту более двух миллионов леев. Эти деньги представляли собой пеню, примененную в отношении компании за многочисленные нарушения, допущенные при выполнении контракта. Следственные органы считают, что при закупке автомобилей скорой помощи государству был нанесен ущерб как на эту сумму.

"В результате обысков, проведенных сегодня сотрудниками НАЦ и прокурорами по борьбе с коррупцией, задержан замдиректора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, а остальные лица доставлены на допрос", - отметили в антикоррупционном центре.

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