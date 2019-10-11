Рыба с червями на рынке Молдовы: новые детали и служебное расследование

Контрольной службе молдавского премьер-министра, полиции и прокуратуре передана вся информация по скандальному делу о рыбе с паразитами, которую импортировали в республику.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности проявило активность в связи с поставками на рынок Молдовы нескольких десятков партий инфестированной рыбы.

"В связи с информацией об обнаружении в торговой сети партий некондиционной рыбы (с паразитами) Национальное агентство продовольственной безопасности начало 7 октября служебное расследование", - отметили в структуре.

В ведомстве пояснили, что проверки коснутся территориальных подразделениях Агентства, центрального офиса, а также Республиканского ветеринарного диагностического центра.

"Детальная информация передана сотрудникам контрольной службы премьер-министра, полиции и прокуратуры. В завершении служебного расследования, руководство Агентства продовольственной безопасности проинформирует прессу о результатах и предпринятых мера для предотвращения случаев продажи потребителямнегодной к употреблению рыбы", - добавили в структуре.

Рыбный скандал

Накануне молдавский премьер Майя Санду сообщила, что в период с 20 августа по 4 октября этого года из 124 партий замороженной рыбы, импортированной в Молдову, 73-х оказались зараженными паразитами.

"В противоречии с местным законодательством лаборатория не проинформировала агентство продовольственной безопасности о выявленных нарушениях. Таким образом, все партии получили ветеринарный сертификат и право на импорт, а также на продажу непригодной рыбы на нашем рынке", - заявила Санду.

Она подчеркнула, речь идет о дешевом акссортименте. Премьер призвала население быть внимательными при покупке рыбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Молдову всколыхнуло шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

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