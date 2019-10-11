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Днестр

В Приднестровье пытаются предотвратить прорыв дамб под Тирасполем

© Photo: Facebook / Графов Андрей
Общество
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Гидротехнические сооружения в районе села Терновка находится в плачевном состоянии. Власти региона настаивают на оперативном решении назревшей проблемы.

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Состояние дамб в районе села Терновка Слободзейского района, в случае прорыва которых под водой окажутся населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, производственные площади некоторых организаций, в плачевном состоянии. Что предпринимается местными властями для предотвращения катастрофы, обсуждалось на совещании лидера региона Вадима Красносельского с руководителями администраций районов.

"На встрече поднимался вопрос о реконструкции дамбы, плачевное состояние которой может привести к катастрофе. На недавнем аналогичном совещании главе района и Минсельхоза были даны поручения, связанные с восстановлением объекта", - рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

Спасатели укрепляют дамбу в Крокмазе, чтобы не допустить наводнения
© Youtube / SPCSE al MAI
Спасатели укрепляют дамбу в Крокмазе, чтобы не допустить наводнения - видео
Как поведал глава Слободзейского района Василий Тищенко, для устранения проблемы было решено установить гидравлический шунт, что позволит полностью обновить дамбу. Воплощает проект в жизнь местная организация, по его словам, имеющая опыт работы в данном направлении.

"Стройснабкомплект"  обладает необходимой техникой и снаряжением. У нее есть скреперы, бульдозеры, экскаваторы. Они приступили к проведению работ 1 октября. На сегодняшний день уже 50% выполнено", – рассказал глава слободзейской администрации.

По словам Тищенко, изначально планировалось сдать объект к 15 ноября. В процессе фронт работ оказался шире.

"Пока исполнители укладываются в заявленный график. Максимально возможная задержка – пара недель", - подчеркнул он.

С учетом вреда, к которому может привести прорыв дамбы, власти региона поручили главам администраций проверить состояние каждой из них, причем осмотр должен быть произведен не только с суши, но и с воды.

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Теги:
прорыв, дамба, Приднестровье


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