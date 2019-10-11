Решение ВСП: Кодряну не примет участие в выборах примара Кишинева

В вопросе регистрации Руслана Кодряну в качестве кандидата на выборах примара Кишинева поставлена точка.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Высшая судебная палата (ВСП) отказала Руслану Кодряну в регистрации кандидатом в примары Кишинева. Данное решение инстанция вынесла в пятницу вечером.

"Обращение Руслана Кодряну отклонено. Удовлетворен запрос ЦИК и окружного избирательного совета №1 Кишинева. Отклонено решение Апелляционной палаты Кишинева и оставлено в силе решение первой инстанции", - отмечено на сайте ВСП.

Кодряну прокомментировал решение ВСП, написав на своей странице в Facebook, что оставляет всех делать выводы самим.

"Знаю и уверен, что люди ждут решения серьезных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, а не сведения политических счетов. На этом я сконцентрируюсь в дальнейшем", - отметил он.

Ранее окружной избирательный совет по итогам заседания 26 сентября отказал Кодряну в регистрации кандидатом в примары Кишинева.

Как сказано в решении, Кодряну предоставил 10 454 подписей в свою поддержку при необходимом минимуме в 10 тысяч. Были проверены 3 158, из которых 1 199 оказались недействительными. По причине того, что это число превышает минимальный запас, было решено прекратить проверку остальных подписей. После чего Кодряну обратился с апелляцией в ЦИК.

Кто остается претендентом на пост примара Кишинева

Всеобщие местные выборы в Молдове пройдут 20 октября 2019 года. В предвыборной гонке осталось 17 претендентов на пост столичного градоначальника.

Это Ион Чебан от Партии социалистов, Теодор Кырнац от Партии Voința Poporului, Валериу Мунтяну от Партии Uniunea Salvați Basarabia, Валерий Клименко от Партии "Шор", Виктор Киронда от движения Forța Nouă, Виталий Возной от Партии Partidul Stînga Europeană, Думитру Цыра от Европейской народной партии Молдовы, Владимир Чеботарь от Демпартии, Иван Дьяков от "Нашей партии", Виталий Маринуца от Partidul Verde Ecologist, Дорин Киртоакэ от Либеральной партии, Октавиан Цыку от Partidul Unității Naționale, Владимир Цуркану от Partidul Popular Romînesc, Лилия Раногаец от Национальной либеральной партии, Андрей Нэстасе от блока ACUM, Александру Фетеску от Либерально-демократической партии, Сергей Тома от партии Oamenii Muncii.

Изначально в окружной избирательный совет документы подал 21 претендент на пост примара. Однако двум из них отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборы. Речь идет о Сергее Скрипнике от партии "Патриоты Молдовы" и Руслане Кодряну, который выдвигался как независимый кандидат.

Впрочем, Кодряну продолжает бороться за то, чтобы его все-таки зарегистрировали кандидатом. Апелляционная палата отменила решение окружного избирательного совета, однако этот вердикт электоральные органы опротестовали в Высшей судебной палате.

Еще двое конкурентов сняли свои кандидатуры сами. Это представитель профессионального движения "Сперанца-Надежда" Андрей Доникэ и кандидат от партии Democrația Acasă Борис Волосатый.

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