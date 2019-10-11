Победители акции "Наши герои" из Молдовы поедут в "Артек"

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Победителей республиканского и регионального этапов международной акции "Наши герои" наградили в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.
Организаторы, как пояснили в РЦНК, ставили своей целью укрепление гуманитарных и культурных связей между народами, просвещение и патриотическое воспитание школьников через воссоздание исторической и культурной общности родной страны участника и России.
Среди работ, авторы которых были признаны победителями на региональном этапе, выделились исследования и резюме, подготовленные учащимися лицеев им. М.В. Ломоносова, Штефана чел Маре, Дмитрия Кантемира и им. М. Горького в Бельцах. Хорошо зарекомендовали себя учащиеся гимназии села Чишмикиой Вулканештского района и лицеев в Чадыр-Лунге.
"Победителями республиканского этапа конкурса признана ученица 8 класса кишиневского теоретического лицея имени М. Греку Елизавета Клепикова и девятиклассник из села Чишмикиой Сергей Петиш. Им будет предоставлена возможность поехать на 12-ю смену этого года в международный детский центр "Артек", - отметили в РЦНК.
Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов вручил молдавским финалистам акции и их кураторам дипломы и памятные подарки, а трем школьникам – Марии Кысаджик из села Чишмикиой и Александре Артемьевой и Анастасии Лека из Бельц - сертификат на участие в 2020 году в культурно-познавательной поездке "Здравствуй, Россия".
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