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День вина в Кишиневе

В Приднестровье устроят свой Фестиваль вина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Впервые такое масштабное событие, посвященное вину, пройдет на территории исторического комплекса – в Бендерской крепости.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт –  Sputnik,  Ирина Ляхова. В субботу, 12 октября, в Бендерской крепости состоится Фестиваль вина и винограда. Прежде такое событие в Приднестровье проводилось отдельными брендами региона на территории завода-организатора, а в этот раз впервые мероприятие пройдет на месте одной из главных достопримечательностей и приобретет больший размах и масштаб.

"Программа фестиваля очень разнообразна - от выступлений народных коллективов до дегустации вин, которые будут представлены как частными виноделами, так и крупнейшими производителями вин в Приднестровье", - рассказал корреспонденту Sputnik директор Бендерской крепости Александр Яськов.

Национальный день вина 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Фестивальная программа рассчитана с 14.00 до 20.00. Кроме дегустации вин и винограда, пройдет конкурс лучших производителей домашних вин, розыгрыши призов, мастер-классы. Посетители смогут попробовать блюда национальной кухни, а также приобрести все, что требуется для производства вина и выращивания винограда. Все мероприятие будет сопровождаться концертом с участием приднестровских творческих коллективов.

Среди посетителей на празднике вина ожидаются и гости из разных стран мира, которые прибыли на днях на Международный инвестиционный экономический форум, проходящий в главном городе региона – Тирасполе. Участие в фестивале вина и виноградарства включено в программу форума.

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Теги:
фестиваль, вино, Бендерская крепость, Приднестровье


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