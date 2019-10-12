Врачи предупреждают — в Гагаузии вода в колодцах не годится для питья

Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что за последние три года из-за загрязнения окружающей среды значительно ухудшился химический состав воды в колодцах всей Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Вода в колодцах на территории Гагаузии вообще не пригодна для питья не только для людей, но и для домашних животных. Об этом сообщил Комратский центр общественного здоровья.

Последний раз проверку питьевой воды из колодцев специалисты Центра проводили три года назад. По словам директора ведомства Ивана Хаста, которого цитирует региональный телеканал GRT, "проводить проверку качества воды далее не имеет смысла, так как в автономии практически нет ни одного колодца, который бы отвечал требованиям питьевой воды".

По словам специалиста, вода не соответствует минимальным критериям прежде всего по двум параметрам — повышенное содержание нитратов, а также наличие повышенного сухого остатка и прочих микроэлементов, что связано с особенностями грунтовых вод в регионе.

Качество ухудшается с каждым годом. Если в 2016 году несоответствие воды из колодцев требованиям безопасности по химическому составу составляло 76%, то к 2018 году этот показатель вырос до 80%.

Как пояснил директор центра общественного здоровья Комрата, повлиять на качество воды в колодцах сегодня невозможно. Единственный выход для человека в этой ситуации – фильтровать колодезную и водопроводную воду, либо употреблять покупную воду.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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