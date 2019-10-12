Пчеловод: какие болезни можно предотвратить с помощью меда

Широко известно, что мед не только вкусен, но и является источником здоровья. Пчеловод из Молдовы рассказал, какие заболевания можно предотвратить или лечить с помощью определенных видов меда.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Оздоровительные свойства разных сортов меда связаны с содержанием в них витаминов, аминокислот и минералов, таких как кальций, железо, хлорид натрия, магний, фосфаты и калий. Пчелиный мед является самым быстрым и мощным натуральным энергетиком, который отлично помогает при лечении заболеваний дыхательных путей, печени или сердца.

Пчеловод Виталие Жереги говорит, что акациевый мед можно употреблять для профилактики сердечных заболеваний. Кроме того, этот вид меда оказывает благотворное влияние на нервную систему.

Пчеловод напомнил, что люди с высоким уровнем сахара в крови также могут употреблять мед при простуде, но в умеренных количествах.

"Акациевый мед можно употреблять диабетикам. У него нет сильного запаха, он не такой сладкий, он вкусный и не так быстро кристаллизуется", - подчеркнул Жереги.

Справиться с заболеванием поможет и липовый мед. Он обладает интенсивным запахом, защищает организм и предотвращает простуду, успокаивает приступы кашля и помогает спать без проблем.

Цветочный или полифлорный мед содержит самый высокий процент пыльцы. Он хорошо подходит как для ежедневного употребления, так и для приготовления масок для регенерации кожи.

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