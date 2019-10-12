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Полицейский автомобиль

Полиция обратилась к жителям Кишинева в преддверии Дня города

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На время массовых гуляний на храмовом празднике в Кишиневе полиция будет дежурить в усиленном режиме для обеспечения охраны порядка и поддержания безопасности.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Генеральный инспекторат полиции (IGP) принимает повышенные меры безопасности, чтобы обеспечить порядок 14 октября во время праздничных мероприятий в центре столицы.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом говорится в обращении полиции к жителям Кишинева и гостям города, опубликованном в социальных сетях. 

Полиция рекомендовала участникам массовых гуляний соблюдать основные правила безопасности, чтобы предотвратить возможные инциденты и сохранить хорошее настроение во время праздника.

В частности, IGP советует парковаться только в специально обустроенных местах или вдали от мест проведения праздничных мероприятий, не оставлять без присмотра автомобили и ценные вещи, постоянно контролировать детей, чтобы избежать любого риска их исчезновения.

Начиная с воскресенья, 13 октября, 22.00 и до 15 октября, 6.00, будет прекращено дорожное движение по проспекту Штефана чел Маре на участке между улицами Измаильская и Михай Витязул.

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Теги:
полиция


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