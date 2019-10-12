Потенциальный убийца — на видео пьяный водитель едва не выпадает из машины

Страшные видеокадры опубликовал в социальных сетях Национальный инспекторат по патрулированию — невменяемый водитель не выпал из машины только потому, что его удерживала дверь.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Трагическая автокатастрофа в столице, в которой погибли двое и пострадали еще почти три десятка человек, ничему не учит некоторых водителей в Молдове.

В социальных сетях опубликованы кадры видеосъемки Национального инспектората по патрулированию (INP), на которых зафиксирован очередной пьяный водитель в Кишиневе.

На видео заметно, что мужчина не выпадает с водительского кресла только потому, что его удерживает закрытая дверь автомобиля.

В пятницу, в 11.00, патрульный экипаж заметил автомобиль Toyota, который хаотично двигался по одной из улиц в столичном секторе Ботаника. После того, как инспекторы остановили автомобиль для проверки, обнаружилось, что 38-летний водитель машины был пьян. Тест показал, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,27 промилле.

Мужчина лишен водительских прав, сообщает INP.

По полицейской статистике, в период с 4 по 10 октября в Молдове было зафиксировано 4 тысячи 761 нарушение правил дорожного движения. Самые частые нарушения — водители не пристегивают ремни безопасности и проезжают на красный свет.

Патрульными во время проверок выявлены 124 нетрезвых водителя, из которых 113 были сильно пьяны.

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За указанный период в стране произошло 46 серьезных ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 66 пострадали, сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

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