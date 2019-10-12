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Наталья Тома

Психолог: это не запретная тема — поговорите с детьми о сексе

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Родители и учителя боятся, что если дети узнают эту информацию, то быстрее "применят" полученные знания на практике. На самом деле все совершенно иначе, говорит доктор психологии.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik, Кристина Баш. В Институте семейных и социальных инициатив в Кишиневе 12 октября начал работу семинар для родителей и учителей: "Как правильно разговаривать с детьми о сексуальности".

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По словам доктора психологических наук Натальи Тома, сексуальность считается запретной темой в нашем обществе, большинство родителей не знают, как правильно решать эту проблему и как разговаривать со своими детьми. Многие предпочитают, чтобы учителя давали объяснения, и не понимают, насколько важно предоставить детям правильную информацию в семейной обстановке.

"Родители и учителя боятся, что если дети узнают эту информацию, то быстрее "применят" полученные знания на практике. На самом деле все совершенно иначе. Если ребенок будет должным образом информирован и получит сведения о проблемах секса из надежных источников, он будет более защищен в этом отношении", — объясняет Тома.

По мнению доктора психологических наук, хорошее образование включает в себя и эффективное общение. Когда родители много общаются со своими детьми и понимают друг друга, дети быстрее воспринимают определенные вещи и получают знания.

"Труднее в семьях, где родители привыкли лишь отдавать приказы, а когда их ребенок вступает в период полового созревания, общение становится практически невозможным, в частности, дискуссии о сексуальности", - подчеркнула психолог.

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Теги:
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