Обыски в Молдове: задержаны двое сотрудников Нацинспектората расследований

Подозреваемые из Нацинспектората расследований получили 40 тысяч евро, пообещав помочь ряду экономических агентов.

КИШИНЕВ, 12 окт - Sputnik. Прокуроры по борьбе с коррупцией провели в субботу обыски по делу об извлечении выгоды из влияния и задержали на 72 часа двух сотрудников Национального инспектората расследований (INI). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело открыто по части 3 (а) статьи 326 Уголовного кодекса Молдовы.

"Сотрудники INI потребовали и получили в октябре-ноябре 2018 года более 40 тысяч евро от нескольких фирм, пообещав повлиять на ряд сотрудников госучреждений, чтобы они не проводили проверки у этих экономических агентов, а также чтобы помочь избежать возможной уголовной ответственности", - пояснили в прокуратуре.

После обысков двух сотрудников Нацинспектората расследований задержали на 72 часа. При проверках изъяты мобильные телефоны, документация, ряд записей и денежные средства.

Расследование по данному делу продолжается.

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