Электронные подписи в 2019 году получили более 12 тысяч жителей Молдовы

Общее количество физических и юридических лиц, обладающих электронной подписью в нашей стране, составило почти 23 тысячи.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. По итогам девяти месяцев 2019 года 12,7 тысячи граждан Молдовы получили электронную подпись. Такие данные представил "Центр информационных технологий в финансах" (CTIF).

Как сообщает CTIF, электронная подпись становится все более востребованной. Число выданных подписей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%, а количество граждан, обновивших сертификат открытого ключа, составило 11,2 тысячи.

По состоянию на 30 сентября 2019 года общее количество физических и юридических лиц, обладающих электронной подписью в Молдове, превышает 22,8 тысячи.

В марте 2019 года Государственная налоговая служба перестала принимать в бумажном виде отчеты у экономических агентов, в подчинении которых находится более пяти сотрудников. Отчеты принимаются исключительно в электронном виде. Они должны содержать электронную подпись.

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