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На маршруты в Кишиневе выйдут еще пять троллейбусов с кондиционерами и USB

© Photo: Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Пять новых самоходных троллейбусов, закупленных в Беларуси, в настоящее время собирают в Кишиневе, вскоре они появятся на улицах столицы.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Элеонора Лисник. Пять новых троллейбусов на автономном ходу в настоящее время собираются в ремонтно-сборочном цехе Кишиневского управления электротранспорта (RTEC), сообщила примэрия молдавской столицы.

Андрей Назаров
© Sputnik / Osmatesco
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Стоимость одного самоходного троллейбуса составляет 230 тысяч евро. Эти машины будут оснащены батареями нового поколения и имеют радиус автономного хода до 30 километров. Троллейбусы входят в партию из 15 единиц, приобретенных в 2019 году на заводе "Белкоммунмаш" в Минске, они оборудованы системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения в салоне и разъемами USB для пассажиров в каждом наборе сидений. Салон освещается светодиодами, а зеркала имеют электрическую регулировку.

В 2019 году на покупку новых троллейбусов из бюджета мэрии Кишинева было выделено 72 миллиона леев. На сегодняшний день муниципалитет приобрел 247 троллейбусов белорусского производства, в том числе 35 единиц на автономном ходу. 145 троллейбусов собрали в RTEC.

Модернизация парка троллейбусов остается проблемой в столице

На улицах Кишинева ежедневно работает более 300 троллейбусов с сентября по июнь, а летом их количество уменьшается на 20-25%, поскольку пассажиропоток сокращается.

Троллейбусы являются самым популярным видом общественного транспорта в столице Молдовы, и модернизация троллейбусного парка остается актуальной проблемой. Средний возраст троллейбуса из Кишинева - около 10 лет, уточнил для Sputnik Молдова директор RTEC Дорин Черный. Троллейбусы, выпущенные в 1989 году, также можно увидеть на улицах столицы.

Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
В кишиневских троллейбусах будет по шесть бортовых видеокамер

Из 367 единиц электротранспорта, принадлежащих RTEC, только собранные в столице с 2018 года, оснащены кондиционерами, их более 30 единиц.

В 2012 году, когда в Кишиневе начали собирать троллейбусы, произведенные в Беларуси, муниципальные власти объявили, что весь парк будет обновлен через два-три года. Прошло семь лет, но цель не была достигнута.

"У нас около 250 современных низкопольных троллейбусов AKSM в Беларуси. К сожалению, до сих пор в обращении и 80 старых троллейбусов", - сказал Дорин Черный.

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Теги:
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