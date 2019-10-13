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Как примэрия будет бороться с мусором во время празднования Дня города

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В ключевых точках зоны массовых гуляний появятся дополнительные контейнеры, а на столбах — пакеты для сбора мусора.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Родика Герчу. В ключевых точках на проспекте Штефана чел Маре в Кишиневе, где будут происходить основные праздничные события в День города, будут установлены 32 дополнительных мусорных контейнера. Об этом объявила примэрия столицы.

Контейнеры для сбора отходов будут размещены на протяжении проспекта Штефана чел Маре в промежутке между улицами Измаильская и Михай Витязул, а также в парке Кафедрального собора в следующих точках:

  • ул. Марии Чеботарь, перекресток с ул. Митрополит Дософтей — 3 штуки;
  • пр. Штефана чел Маре, дом №126 — 6 штук;
  • ул. Тигина, 53 — 5 штук;
  • ул. Армянская, 42 — 4 штуки;
  • ул. Василе Александри, перекресток с ул. Вероника Микле — 6 штук;
  • ул. Михай Эминеску, 56 — 4 штуки;
  • ул. Влайку Пыркэлаб, перекресток с ул. Вероника Микле — 4 штуки.

Кроме того, на столбах линий электропередач вдоль проспекта Штефана чел Маре будут размещены полиэтиленовые пакеты большой емкости для сбора бытовых отходов.

Храм Кишинева отмечается 14 октября. В этом в столице традиционно организуют праздничные мероприятия по случаю Дня города.

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Теги:
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