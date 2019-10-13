Выборы 2019 года: права и обязанности избирателя

В Республике Молдова ровно через неделю, 20 октября, состоятся всеобщие выборы в местные органы власти и новые парламентские выборы в четырех округах.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы. Это избирательные округа №17 (Ниспорены) №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Депутаты, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты.

Что должен знать избиратель в Молдове

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

Не могут избирать лица, признанные недееспособными вступившим в законную силу решением судебной инстанции. О наличии таких случаев министерство юстиции информирует примара, а после внедрения Государственного реестра избирателей – Центральную избирательную комиссию.

Как проходит процесс голосования в день выборов

Голосование проводится в день выборов с 7 до 21 часа. Участковое избирательное бюро обнародует сообщение о времени и месте проведения голосования не позднее чем за 10 дней до дня выборов.

Во время голосования запрещается закрывать избирательные участки и приостанавливать голосование, за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств, которые ставят избирателей в опасное положение или делают голосование невозможным. В этих случаях председатель участкового избирательного бюро может приостановить голосование не более чем на 2 часа, в течение которых он приведет помещение избирательного участка в соответствующее состояние или найдет другое помещение, уведомив об этом избирателей.

В случае невозможности возобновления через два часа голосования, приостановленного по указанным причинам, оно считается приостановленным на срок не более двух недель, а ЦИК в трехдневный срок назначает дату возобновления приостановленного голосования.

Лица, имеющие право присутствовать при голосовании, не могут быть принуждены покинуть помещение на время прекращения голосования.

Каждый избиратель голосует лично

Голосование проводится в местах, специально оборудованных столами, за которыми выдаются избирательные бюллетени, кабинами или секретными комнатами для голосования и урнами для голосования.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование вместо других людей не допускается. Избирательное бюро участка предоставляет избирателю бюллетень согласно списку избирателей, только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Как поступить, если вы не нашли себя в списке избирателей

Избиратели, проживающие на территории избирательного участка, не включенные в списки избирателей, вносятся в дополнительный список избирателей по предъявлении документа, подтверждающего факт их проживания на территории данного избирательного участка.

В этот же дополнительный список, содержащий фамилию и имя избирателя, дату и место рождения, последнее место проживания в Республике Молдова, государственный идентификационный номер (IDNP), вносятся и:

- избиратели, прибывшие на избирательный участок с удостоверением на право голосования. Удостоверение на право голосования остается в участковом избирательном бюро и прилагается к дополнительному списку;

- лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения судебного приговора, лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных учреждениях;

- избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения.

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