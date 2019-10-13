Усталость, сонливость и бессонница: как побороть осеннюю хандру

Осенний упадок сил — вполне реальное явление, которое называется "астения". К естественной усталости организма, вызванной сменой времени года, добавляется плохое настроение и в тяжелых случаях, даже депрессия.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik, Кристина Баш. Короткие дни, низкая температура и пейзажи, которые погружают в меланхолию. Снижение интенсивности света вызывает различные изменения в организме: уменьшается выработка серотонина ("гормона счастья"), образуется нехватка витамина D (недостаток этого витамина является одной из причин нехватки энергии, мышечной слабости или беспокойства) и стимулируется выработка мелатонина ("гормона сна").

Длительная сонливость, бессонница, физическая слабость, недостаток энергии, меланхолия и предрасположенность к простудным заболеваниям и инфекциям являются одними из первых признаков физиологических и психологических расстройств, которые организм испытывает в начале осени.

"Симптомы разные, в зависимости от индивидуальных особенностей и образа жизни каждого из нас, но в целом, чтобы избежать негативных последствий, связанных с астенией, необходимо уделять особое внимание питанию, богатому витаминами и белками, а также придерживаться диеты, обеспечить регулярный и достаточный сон", — говорит доктор медицины Луминица Сувейкэ.

© Sputnik / Osmatesco Luminița Suveică

Хотя астеническое состояние может исчезнуть само по себе через несколько недель, когда организм привыкнет к новому сезону, есть некоторые способы ускорить процесс адаптации и предотвратить симптомы, которые могут повлиять на повседневную деятельность.

"В этот период снижается иммунитет, и важно обратить внимание на питание. Я рекомендую употреблять как можно больше продуктов, богатых витамином С, магнием, витамином Е, железом и кальцием. Потребляйте свежие овощи и фрукты", — говорит врач.

Также Сувейкэ отметила, что прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, позитивное мышление и хобби могут быть лучшими средствами борьбы с осенней астенией.

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