Какие банки будут работать в Кишиневе в День города

Хотя понедельник будет выходным в пяти городах страны, некоторые банки опубликовали графики работы, из которых следует, что их отделения будут открыты и в праздничный день.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Не все филиалы банков в Кишиневе будут работать 14 октября — в этот день в столице отмечается храмовый праздник, День города, и соответственно, понедельник объявлен выходным днем.

Однако некоторые банки опубликовали графики работы, из которых следует, что их отделения будут открыты и в праздничный день.

Energbank объявил, что хотя в Кишиневе, Флорештах, Бричанах, Резине и Вулканештах 14 октября состоятся храмовые праздники, и понедельник в этих городах считается выходным днем, кассы нескольких отделений банка будут работать до 13.00.

Будут работать и некоторые отделения Victoriabank в крупных торговых центрах — MallDova, GrandHall, SunCity, Metro. С точным расписанием работы филиалов банка можно познакомиться на официальном сайте.

Moldova-Agroindbank также объявил, что 14 октября некоторые подразделения финучреждения в Кишиневе будут работать с физическими лицами и опубликовал график работы десяти филиалов. Подразделения в Бричанах, Флорешть и Резине будут в этот день закрыты.

EuroCreditBank обнародовал только график работы обменных касс, которые будут открыты 13-14 октября.

Comerțbank, Procreditbank, Mobiasbanca, Moldindconbank и FinComBank сообщили, что понедельник, 14 октября, для всех подразделений этих банков в Кишиневе объявлен выходным днем.

Другие финучреждения не сообщали о своем графике работы.

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