Важные новости для водителей: где и когда в Молдове появятся новые дороги

Генеральный директор Государственной администрации дорог Георге Курмей сообщил, что большая часть контрактов на модернизацию дорожной инфраструктуры в Молдове должна быть выполнена в 2020 и 2021 годах.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik, Эдуард Мачак. Стоимость контрактов на модернизацию дорожной инфраструктуры в Молдове с 2007 по 2014 год составила более 10 миллиардов леев, причем освоена была половина этой суммы.

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Георге Курмей рассказал в радиостудии Sputnik Молдова, с какими трудностями сталкиваются международные подрядчики в области реконструкции дорог в нашей стране. Прежде всего это проблемы с адаптацией к специфике местного рынка и трудности с импортом необходимого оборудования, включая материалы для производства асфальта.

"Компании, которые не знают специфики дорожной инфраструктуры в Молдове, сталкиваются с трудностями. Даже если страна маленькая, у нас сложная дорожная инфраструктура. Расстояние между населенными пунктами невелико, по периметру дорог расположено множество инженерных сетей, что затрудняет своевременное выполнение работ по модернизации дорог", - сообщил Курмей.

В настоящее время Государственная администрация автомобильных дорог подписала несколько крупных контрактов с компаниями из Турции, Италии, Чехии, Украины и Азербайджана. С некоторыми фирмами договоры были расторгнуты, потому что работы не выполнили вовремя, а государство взыскало значительные денежные суммы с подрядчиков, включая штрафы за задержку. В общей сложности это более 16 миллионов евро.

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Директор Госадминистрации автодорог также говорит, что к концу года может быть разорван контракт с азербайджанской компанией, которая взялась модернизировать участки дорог Кишинев-Унгены-Скуляны и Хынчешты-Лапушна.

"Если до конца года эта азербайджанская компания не выполнит работы в срок, то договор будет расторгнут. Дорога из Кишинева в Унгены должна была быть вновь введена в эксплуатацию в 2016 году. Это трасса общегосударственного значения, стоимость контракта составляет более 80 миллионов евро", - заявил Курмей.

Чиновник также рассказал, что положения большинства договоров на модернизацию дорожной инфраструктуры в Молдове по плану должны полностью выполнить в 2020 и 2021 годах. Речь идет прежде всего о дорогах Кишинев-Джурджулешты, Сэрэтень-Сынжерей, включая город Сынжерей, Бельцы-Фалешты-Скуляны, а также о кольцевой дороге вокруг Кишинева.

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