Ко Дню города организовали сразу несколько спортивных праздников

По случаю храмового праздника Кишинева в столице будут организованы соревнования по велоспорту, теннису, тяжелой атлетике и другим видам спорта, а победители получат призы.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik, Родика Герчу. Накануне Дня города муниципальное управление образования, молодежи и спорта совместно со спортивными федерациями провели сразу несколько спортивных соревнований.

Любители велоспорта смогли принять участие в велогонке на шоссе Бэчой или в заплыве на каноэ на озере Валя Морилор. А любителей настольного тенниса ожидают в спортивном зале Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану.

В субботу и в воскресенье в специализированной спортивной школе состоялся открытый чемпионат Кишинева по тяжелой атлетике. 13 октября в спортзале госуниверситета физкультуры и спорта прошел открытый чемпионат Кишинева по карате. В воскресенье организовали Осенний чемпионат спортивных мероприятий.

В понедельник, во время празднования Дня города, получат награды ученики и студенты, которые добились отличных результатов обучения и отличных результатов на муниципальных, национальных и международных соревнованиях по различным школьным дисциплинам, а также по искусству и спорту.

Награду за вклад в развитие города получат и пожилые люди, внесшие существенный вклад в развитие и продвижение образовательных, научных и культурных ценностей. Мероприятие состоится в Органном зале, начало в 12.00.

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