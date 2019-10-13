Храм Кишинева: маршруты общественного транспорта меняются с 13 октября

Смотрите, как будет следовать общественный транспорт Кишинева в ближайшие двое суток - изменения связаны с празднованием Храма столицы.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Уже с вечера субботы, 13 октября, в молдавской столицы начинают действовать ограничения движения транспорта в центре города, которые связаны с организацией мероприятий по случаю Храма Кишинева.

По бульвару Штефана чел Маре на участке между улицами Измаильская и Михай Витязул транспорт не сможет ездить с 22.00 воскресенья до 06.00 15 октября.

В примэрии рассказали, как в этот период будет перенаправлен общественный транспорт.

Троллейбусы № 1, 5, 8 и 22 в направлении железнодорожного вокзала поедут по бул. Штефана чел Маре, улицам А. Щусева, Букурешть, Чуфля и далее по установленному маршруту; Обратно: с бул. Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, площади Дмитрия Кантемира и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы № 4 с улицы А. Щусева поедут по улицам Букурешть, Чуфля, бул. Штефана чел Маре, бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту. В направлении Буюкан - с бул. Штефана чел Маре по улицам Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту.

Троллейбусы № 2 с улицы Г. Асаки поедут по улицам Пан Халиппа, Измаильская, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Маршруты троллейбусов № 7, 10, 12 и 25 сокращены до улицы Албишоара (остановка "Цирк"), а троллейбусов №20, 30 и 31 - до улицы Измаильская.

Троллейбусы № 29 с улицы Петрикань будут следовать по улицам М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, площади Д. Кантемира, улице Каля Ешилор (возвращение в парк Алунелул"), бул. Штефана чел Маре, улице М. Витязул и далее по установленному маршруту.

Троллейбусный маршрут № 32 сокращается до улицы Колумна.

Троллейбусы № 34 поедут следующим образом: с бул. Штефана чел Маре по улицам А. Щусева, Букурешть, Тигина, М. Когэлничану, Измаильской, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, А. Коандэ, площади Д. Кантемира и далее по установленному маршруту.

Троллейбусный маршрут номер 36 сокращается до улицы Букурешть.

Движение троллейбусного маршрута № 24 в указанное время прекращено.

Автобусы № 5 в направлении сектора Чокана поедут с бул. Штефана чел Маре по улицам Измаильская, Александру чел Бун, А. Пушкина и далее по установленному маршруту. Обратно с улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони по улицам Колумна, Измаильская, бул. Штефана чел Маре, Чуфля и далее по установленному маршруту.

Автобусные маршруты № 9 и 46 будут пролегать по улице Букурешть в обоих направлениях.

Автобусы № 11 с улицы Тигина будут следовать по улицам Колумна, Измаильская, Букурешть, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту.

Автобусы № 26 в обоих направлениях будут следовать по улице Албишоара.

В примэрии Кишинева предупреждают о том, что водители, пересекающие территорию, где будет проходить празднование Дня города, обязаны соблюдать временные дорожные знаки.

© Sputnik / Vadim Rusu Кишиневу исполняется 583 года: программа праздничных мероприятий

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