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Авария

Оперативная сводка полиции: самые частые причины ДТП в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Всего за несколько дней на территории республики произошло 32 аварии, в результате которых погиб один человек и пострадали еще порядка 40 граждан.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Чрезмерно высокая скорость и неправильный обгон - основные причины дорожно-транспортных происшествий. Такие выводы приводит Национальный инспекторат по патрулированию.

"За 11-14 октября зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч нарушений ПДД, из которых более чем в полутора тысячах случаев водители превысили допустимый скоростной режим", - отметили в инспекторате.

Еще порядка 80 автовладельцев были задокументированы и отстранены от вождения из-за того, что сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. А другие 35 водителей управляли автомобилем без прав.

Национальный инспекторат по патрулированию
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным полиции, составлено 260 протоколов в отношении водителей, которые не соблюдали дорожные знаки, разметку и не предоставляли приоритет в движении.

"За указанный период по вине водителей, которые не следовали рекомендациям полиции, на территории страны произошло 32 аварии, в результате которых погиб один человек и еще 41 пострадал", - подчеркнули в полиции.

Только за две недели октября в стране произошла череда серьезных аварий с погибшими и пострадавшими.

Череда крупных аварий в Молдове
© Sputnik / Moldova
Череда крупных аварий в Молдове

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