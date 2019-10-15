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Общественый траспорт в Бендерах

Перегруз на рейсовом транспорте: в Приднестровье взялись за маршрутчиков

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Рейд проводился в часы пик, водителей, нарушивших правила безопасной перевозки пассажиров, ожидает штраф.

ТИРАСПОЛЬ, 15 окт – Sputnik Ирина Ляхова. В приднестровском городе Бендеры прошла операция "Перегруз". За два часа полиция зафиксировала 14 правонарушений. Наиболее часто их выявляли на рейсе Бендеры–Тирасполь, в маршрутных такси № 20. Количество пассажиров в некоторых из них превышало допустимые нормы вдвое.

"Профилактический рейд проводился в час пик, с семи до девяти утра, когда горожане спешат на работу. Местом проверки маршруток стал КП-1. Здесь автоинспекторы останавливали транспорт для осмотра", - рассказали в МВД.

Как пояснил старший инспектор ГАИ города Бендеры Сергей Бордиян, наличие "стоячих" мест в общественном транспорте в час пик (с семи до девяти – утром, с 16.30 до 18.30  – вечером) допустимо, но количество их ограничено.

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Согласно правилам дорожного движения, в маршрутном такси можно безопасно перевозить стоя не более пяти человек.

"Если таковых в салоне значительно больше, то автомобиль становится тяжелее и хуже поддается управлению. Соответственно повышается риск, что во время маневра он поведет себя непредсказуемо. Поэтому перевоз большего, чем предусмотрено техпаспортом, количества людей, снижает безопасность и качество вождения", - отметил инспектор.

Водителей, которые допустили перегруз машин, ожидает штраф. За пренебрежение правилами перевозки пассажиров им придется заплатить 55 приднестровских рублей (3 евро).

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Теги:
стоячие пассажиры, маршрутки, Приднестровье


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