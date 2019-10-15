На местах оставят больше налогов, но этого все равно недостаточно — эксперт

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik, Эдуард Мачак. Решение правительства оставить в местных бюджетах поступления от подоходного налога физических лиц — шаг в правильном направлении, однако оно не может реально улучшить ситуацию с финансовой автономией территорий, считает эксперт Конгресса местных властей Молдовы (CALM) Виорел Гырбу.

Правительство должно проявлять большую открытость по отношению к местным администрациям, с тем чтобы и подоходные налоги юридических лиц могли доходить до местных бюджетов, что стало бы важным шагом в стимулировании местного экономического развития, считает Гырбу.

"Мера, объявленная Правительством, на данный момент не способствует усилению местной автономии, поскольку подоходный налог с физических лиц приносит незначительные доходы, которые не имеют большого веса при формировании бюджетов для публичных администраций первого и второго уровня. Эта мера ничего не меняет в распределении доходов между государственным бюджетом и местными бюджетами. Поэтому такой шаг не приводит к росту местной финансовой автономии", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

Он также сообщил, что в настоящее время 75 процентов этих доходов остаются в распоряжении местных органов власти, а 25 процентов перечисляются в фонды выравнивания местных бюджетов, из которых финансируются многие населенные пункты.

"Чтобы изменилось положение дел, в местных бюджетах должно оставаться больше поступлений от подоходного налога с предприятий. Это было бы важным шагом в укреплении местной финансовой автономии и стимулировании местного экономического развития", говорит эксперт.

Эта мера привела бы к реальному перераспределению доходов между государственным и местным бюджетами.

"В то же время мы должны понимать, что в Молдове существуют финансовый дисбаланс, когда некоторые административные единицы пользуются большими финансовыми возможностями. Речь идет о муниципии Кишинев и Гагаузии, где остаются 100% акцизов и НДС", — заявил Виорел Гырбу.

Ранее правительство выступило с заявлением, в котором предлагает, чтобы с 1 января 2020 года 100% доходов от подоходного налога с физических лиц оставалось в бюджетах примэрий сельских населенных пунктов. В настоящее время в парламенте находятся три законодательные инициативы, касающиеся распределения налога на доходы юридических и физических лиц.

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