Дело о "неотложках": задержан глава центра скорой помощи Борис Головин

На прошлой неделе в центре догоспитальной скорой медицинской помощи прошли обыски, по итогам которых задержали замдиректора структуры, а остальных допросили.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Директор Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Борис Головин задержан в понедельник по делу о закупке специализированных автомобилей. Информацию Sputnik подвтердила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра Анжела Старински.

На прошлой неделе в центре догоспитальной скорой медицинской помощи прошли обыски, по итогам которых задержали замдиректора структуры, а остальных допросили.

"Исходя из материалов дела ответственные лица Национального центра скорой догоспитальной медицинской помощи якобы отдали приоритет одному экономического агенту несмотря на то, что у того не было права на участие в конкурсе, а после подписания контракта он не смог полностью выполнить свои обязательства", - добавили в ведомстве.

Таким образом, следственные органы расследуют участие нынешнего директора Национального центра скорой медицинской помощи и одного из его замов в возвращении победившему в тендере экономическому агенту более двух миллионов леев, которые он до того выплатил в форме пени за многочисленные нарушения, допущенные при выполнении контракта.

Следственные органы считают, что при закупке автомобилей скорой помощи государству был нанесен ущерб как раз на эту сумму.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK