Молдова отправит за границу новых послов

Молдавские депутаты определились, кого они хотят видеть на посту диппредставителей, а также узнали, когда республика может присоединиться к Евросоюзу.

КИШИНЕВ, 15 окт – Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции дала заключение по назначению двух послов Молдовы. Речь идет о кандидатуре Даниелы Морарь, которая предложена в качестве главы молдавской дипмиссии в Бельгии, а также о Дмитрии Кроиторе – он может занять пост посла республики в Турции. Об этом сообщает sputnik.md.

Оба претендента предложены министру иностранных дел Нику Попеску. После заключения парламента по этим кандидатурам выскажутся в правительстве, а затем и президент, который по процедуре должен издать соответствующий указ о назначении.

Когда Молдова может присоединиться к ЕС

Даниела Морарь в ходе слушаний парламентской комиссии заявила, что в качестве главы молдавской дипмиссии в Бельгии намерена сконцентрировать работу на двух моментах. По ее словам, ключевой приоритет Молдовы во внутренней и внешней политике – внедрение соглашение об ассоциации с ЕС.

"Это и надо продолжать. Важно сейчас в новом формате Еврокомиссии установить контакты и продвигать в дальнейшем ее тесное сотрудничество с властями Молдовы", - сказала Морарь.

Еще один приоритет, как отметила кандидат в послы, заключается в новой стратегии Восточного партнерства на 2020 год.

На вопрос депутатов о возможной дате, когда Молдова может присоединиться к Евросоюзу, Морарь отметила, что ответить на него довольно затруднительно.

"Очень трудно назвать дату, когда Молдова может присоединиться к ЕС, учитывая и внутренние кризисы, которые протекают в Евросоюзе, включая Brexit. Сложно вступить в эту дискуссию", - сказала она, добавив, что для Молдовы важно выполнять свои обязательства перед европейскими институтами.

Морарь родилась 1 декабря 1982 года. Она - гражданка Республики Молдова. Помимо государственного владеет английским, французским и русским языками. Получила образование в Экономической академии республики (магистр в области управления бизнесом), Госуниверситете Молдовы (магистр в области права, а также лиценциат по публичному праву).

Работала в качестве государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, советника миссии республики при Европейском союзе, а также советника департамента европейской интеграции во внешнеполитическом ведомстве Молдовы.

Кто претендует на пост посла в Турции?

Дмитрий Кроитор, которого предложили назначить главой молдавской дипмиссии в Турции, не присутствовал на парламентских слушаниях.

Кроитор баллотировался на пост башкана (главы) Гагаузии 25 мая 1995 года. На парламентских выборах 20 марта 1998 года он был избран депутатом парламента по спискам движения Pentru o Moldovă Democratică și Prosperă ("За демократическую и процветающую Молдову") под руководством Дмитрия Дьякова. А 25 июня 1998 года парламент утвердил отставку Кроитора в связи с его назначением на пост вице-министра иностранных дел.

Он участвовал в реформаторской платформе 22 августа 1999 года на выборах на пост главы Гагаузии. Во втором туре 5 сентября того же года Кроитор был избран 61,54% голосов на пост башкана автономии. А 24 сентября он вступил в должность.

В июне 2002 года он сложил полномочия с руководящей должности. В октябре того же года тогдашний президент Владимир Воронин назначил его постоянным представителем Молдовы при офисе ООН в Женеве. Кроитор представлял Молдову в качестве посла во Всемирной торговой организации. В феврале 2003 года его назначили послом в Швейцарии, а 26 декабря 2005-го его отозвали с обоих постов указом Воронина.

Дмитрий Кроитор родился 2 октября 1959.

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