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Школьники читают книги в библиотеке

Бесплатные экскурсии и планшет напрокат: в библиотеках расширят список услуг

© Fotolia / Tyler Olson
Общество
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Молдавские власти взялись за библиотеки: предлагается скорректировать список оказываемых услуг с учетом появившихся возможностей в области информационных технологий.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Правительство Молдовы вынесло на публичное обсуждение сразу две законодательные инициативы, касающиеся деятельности библиотек.

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Пересчитать библиотеки

Министерство образования, науки и исследований намерено создать единый регистр всех библиотек Молдовы. Как пояснили в ведомстве, централизованный учет коснется всех учреждений страны. Заявку в общий регистр смогут подать даже частные лица и компании, которые располагают обширной коллекцией книг. В единой базе будут собраны данные по трем направлениям: информация об учредителях библиотеки, общая информация о том или ином учреждении, а также данные о закрытии библиотеки, если ее деятельность будет прекращена. Как ранее сообщал Sputnik, более тысячи учреждений были модернизированы в рамках программы Novateca, одна из целей которой - привлечение читателей и оснащение современным оборудованием.

Библиотеки в Молдове: переход от чтения к информированию общества>>>

Список услуг предлагают скорректировать

В рамках программы Novateca молдавские библиотеки получили более трех с половиной тысяч компьютеров, порядка 400 планшетов, кроме того, полторы тысячи сотрудников прошли специальное обучение.

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Теперь министерство финансов Молдовы предлагает внести коррективы в официальный список услуг, предоставляемых библиотеками. Он расширится, в том числе за счет новых технических возможностей, полученных в рамках программы Novateca. Например, предлагается законодательно прописать бесплатный доступ к интернету в библиотеках с устройств, принадлежащих учреждению, а также посредством беспроводной сети Wi-Fi. Кроме того, абсолютно бесплатно читателям проведут экскурсию по библиотеке, предоставят консультацию, или, например, забронируют компьютер для работы. В свою очередь, список платных услуг также планируется скорректировать. К примеру, планшет можно будет взять на дом за 50 леев в день, а информацию на флешку запишут за пять леев. Одной из самых дорогих услуг (100 леев) станет видео съемка в помещении библиотеки. Деньги возьмут в случае, если съемочный процесс не связан с освещением деятельности учреждения.

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Теги:
услуги, библиотеки


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