Бесплатные экскурсии и планшет напрокат: в библиотеках расширят список услуг

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Правительство Молдовы вынесло на публичное обсуждение сразу две законодательные инициативы, касающиеся деятельности библиотек.
Пересчитать библиотеки
Министерство образования, науки и исследований намерено создать единый регистр всех библиотек Молдовы. Как пояснили в ведомстве, централизованный учет коснется всех учреждений страны. Заявку в общий регистр смогут подать даже частные лица и компании, которые располагают обширной коллекцией книг. В единой базе будут собраны данные по трем направлениям: информация об учредителях библиотеки, общая информация о том или ином учреждении, а также данные о закрытии библиотеки, если ее деятельность будет прекращена. Как ранее сообщал Sputnik, более тысячи учреждений были модернизированы в рамках программы Novateca, одна из целей которой - привлечение читателей и оснащение современным оборудованием.
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В рамках программы Novateca молдавские библиотеки получили более трех с половиной тысяч компьютеров, порядка 400 планшетов, кроме того, полторы тысячи сотрудников прошли специальное обучение.
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