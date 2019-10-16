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Международный аэропорт Кишинев

"Желтый код" в действии: туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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До 12.00 действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом: некоторые рейсы из-за метеоусловий перенаправили, а другие прибывают и улетают с опозданием.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Туман внес коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева.

"Из-за тумана в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов. Пожалуйста, следите за изменениями на сайте аэропорта", - отмечено на официальной странице главной воздушной гавани страны в Facebook.

Так, рейс RO 201, AZ 5043 из Бухареста перенаправлен. В связи с этим на полтора часа задерживается и вылет из Кишинева рейса RO 202, AZ 5048 в столицу Румынии. Кроме того, с получасовым опоздание прилетел самолет из Минска. 

До 12.00 действует "желтый код" метеоопасности в связи с туманом. Как отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы, видимость составит 200 метров и менее. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Теги:
погода, туман


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