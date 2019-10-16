В Молдове действует новая мошенническая схема: это касается каждого

Коммерческие банки предупреждают своих клиентов о рисках в связи с появившимся новым мошенническим сценарием, который направлен на взлом счетов VB24 Web и Mobile держателей банковских карт.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В online пространстве появилась новая мошенническая схема. На этот раз злоумышленники связываются с держателями банковских карт по объявлениям, размещенным на интернет-платформах и в соцсетях (999.md, Facebook, Одноклассники и др.).

Мошенники проявляют интерес к продаваемому товару и под предлогом покупки или его резервации просят у ничего не подозревающего человека персональные данные – номер карты, код безопасности (CVV/CVC), единовременный пароль, который приходит по SMS владельцу карты. © Sputnik / Miroslav Rotari Мошенники почти десять лет отбирали у жителей Молдовы квартиры

В реальности данные используются в преступных целях, то есть, для доступа к VB24 Web и Mobile, через которые мошенники управляют счетами жертв. Получая доступ к счетам клиентов/продавцов – владельцев карт, злоумышленники переводят деньги на другие счета или совершают различные покупки online.

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Для повышения мер безопасности при online-расчетах банковскими картами специалисты рекомендуют не совершать покупки у неизвестных и сомнительных web-продавцов. Не стоит забывать и о том, что для любого перевода денег необходим лишь номер банковской карты.

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