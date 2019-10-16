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Учащиеся в классе. Архивное фото

Вступило в силу важное изменение для директоров учебных заведений

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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477910

Поправки касаются того, сколько руководители образовательных учреждений и их замы смогут преподавать.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Утвержденные парламентом изменения в работе директоров учебных заведений и их заместителей опубликованы в "Официальном мониторе" ("Официальный вестник") и вступили в силу.

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"В отступление от положенной части 3 статьи 24 руководителям образовательных учреждений и педагогическим работникам, занимающим руководящие должности в указанных учреждениях, разрешается заниматься педагогической деятельностью в пределах 0,5 педагогической ставки", - говорится в измененном положении закона. 

До сих пор руководители образовательных учреждений могли преподавать в пределах 0,25 педагогической ставки.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Если же предмет, которому они обучали, по программе включал больше часов, то они должны были трудиться бесплатно или отказаться от преподавания.

Как утверждает один из авторов изменений - парламентарий Дан Перчун, предыдущая законодательная норма породила проблему – руководители образовательных учреждений отказывались от должностей и возвращались к педагогической деятельности.

Чтобы решить вопрос, депутаты изменили законодательство.

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Теги:
образование, школа


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