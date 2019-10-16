Вступило в силу важное изменение для директоров учебных заведений

Поправки касаются того, сколько руководители образовательных учреждений и их замы смогут преподавать.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Утвержденные парламентом изменения в работе директоров учебных заведений и их заместителей опубликованы в "Официальном мониторе" ("Официальный вестник") и вступили в силу.

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"В отступление от положенной части 3 статьи 24 руководителям образовательных учреждений и педагогическим работникам, занимающим руководящие должности в указанных учреждениях, разрешается заниматься педагогической деятельностью в пределах 0,5 педагогической ставки", - говорится в измененном положении закона.

До сих пор руководители образовательных учреждений могли преподавать в пределах 0,25 педагогической ставки.

Если же предмет, которому они обучали, по программе включал больше часов, то они должны были трудиться бесплатно или отказаться от преподавания.

Как утверждает один из авторов изменений - парламентарий Дан Перчун, предыдущая законодательная норма породила проблему – руководители образовательных учреждений отказывались от должностей и возвращались к педагогической деятельности.

Чтобы решить вопрос, депутаты изменили законодательство.

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