Плохая видимость и риски для здоровья: действие "желтого кода" продлили

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.
Предупреждение начало действовать накануне ночью. Первоначально сообщалось, что его срок будет до полудня среды. Однако метеорологи пересмотрели прогноз и сообщили, что туманы ожидаются, как минимум до 12.00 17 октября.
"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы.© Sputnik / Evghenii Panasenco
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.
Рекомендуется:
- использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;
- движение с малой скоростью на автомобильных трассах;
- избегать выполнения обгонов;
- увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;
- осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.
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