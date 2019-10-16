Плохая видимость и риски для здоровья: действие "желтого кода" продлили

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности в связи с туманом.

Предупреждение начало действовать накануне ночью. Первоначально сообщалось, что его срок будет до полудня среды. Однако метеорологи пересмотрели прогноз и сообщили, что туманы ожидаются, как минимум до 12.00 17 октября.

"В указанный период ожидаются туманы, видимость составит 200 метров и менее", - отмечено на сайте Госгидрометеорологической службы. © Sputnik / Evghenii Panasenco "Желтый код" в действии: туман внес коррективы в работу аэропорта Кишинева

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты предупреждают, что в указанный период может быть ухудшение видимости, нарушение автомобильного и железнодорожного сообщения, не исключено увеличение загрязнения воздуха, особенно в крупных городах, а также возникновение дискомфорта или приступов у людей, страдающих респираторными или сердечными заболеваниями.

Рекомендуется:

использование противотуманных и фар ближнего света на всех категориях дорог;

движение с малой скоростью на автомобильных трассах;

избегать выполнения обгонов;

увеличение дистанции безопасности между транспортными средствами;

осуществление контроля за состоянием здоровья, особенно лиц, относящихся к категории уязвимых.

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